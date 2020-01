La defensa de Junqueras presenta el recurs perquè sigui reconegut com a eurodiputat

L'advocat d'Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha presentat el recurs al Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) perquè el president del Parlament Europeu, David Sassoli, accepti el líder d'ERC com a eurodiputat.L'advocat ja va presentar divendres la petició de cautelars perquè l'Eurocambra suspengui l'acord que deixa vacant l'escó de Junqueras i ara Van den Eynde demana la suspensió de la desestimació de la petició urgent de protecció de la immunitat del president d'ERC.La defensa de Junqueras també demana al Parlament europeu que prengui "totes les mesures necessàries" per garantir el respecte als drets fonamentals del seu client. A més, també reclama a l'Estat l'"alliberament immediat" del seu client, també perquè pugui exercir "plenament" el seu càrrec com a membre de l'Eurocambra.

