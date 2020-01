L'Ajuntament de Barcelona aposta per reduir el turisme de sol i platja

L'Ajuntament de Barcelona s'ha marcat com a objectiu reduir el turisme de sol i platja a la ciutat i persegueix que els visitants que arribin a la ciutat facin altres tipus d'activitats. Per això el consistori ha creat la marca Districte Internacional Barcelona, a la qual destinarà un pressupost de 4,2 milions d'euros cada any.L'objectiu és reduir els impactes negatius que té el turisme sobre els espais de gran afluència. També s'ampliarà la relació amb el sector privat, potenciant la interacció amb l'àmbit cultural, esportiu, d'universitats, indústries creatives, ciència i territori.El pla també preveu acords amb festivals i esdeveniments de les indústries creatives, l’art i la cultura per situar-los en l’imaginari de futurs turistes.La mesura també inclou la modernització del consorci de Turisme de Barcelona en tres àmbits: incorporació de nous objectius en el seu pla funcional, nous interlocutors en el seu funcionament, i modificació de la seva governança en termes estatutaris, econòmics, fiscals i tècnics.

