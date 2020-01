Torra respon a Torrent que és el Parlament qui decideix si manté la confiança en el president

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost al president del Parlament, Roger Torrent, que és la cambra qui pot mantenir o retirar la confiança del cap de l'executiu. Així ho han explicat fonts de la Presidència de la Generalitat consultades per l'ACN, després que Torrent reclamés una resposta "molt més enllà del Parlament" si s'inhabilita Torra, i "no només generar pressió" a la cambra, en l'entrevista feta a NacióDigital. D'aquesta manera, el president del Govern insisteix que la cambra s'ha de pronunciar si el Suprem l'inhabilita. Des de Palau reiteren que així ho han ratificat ja el ple del Parlament, la Mesa i els lletrats. Torrent demana a l'entrevista que s'inclogui la majoria parlamentària i de Govern perquè "està en joc el futur polític" de l'executiu.La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va admetre aquest dimecres que l'executiu ja contempla la convocatòria d'eleccions com un dels escenaris possibles, en cas que el Suprem inhabiliti Torra. La consellera de Presidència va reiterar que ara mateix encara s'està en l'etapa del recurs de cassació, però que quan el Suprem resolgui dient al TSJC que procedeixi a l'execució de la sentència, el tribunal català dictarà la instrucció executòria al Parlament, que s'haurà de "pronunciar".L'escenari electoral és una "possibilitat" que hi ha damunt la taula, va admetre Budó. La portaveu també va apuntar que Torra pot convocar eleccions "en qualsevol moment" mentre en mantingui les competències.

