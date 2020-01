Terrassa convoca un minut de silenci per condemnar el nou crim masclista a la ciutat

Ràbia i dolor per un nou feminicidi a Terrassa. Després d'un 2019 tràgic, la violència masclista torna a colpejar-nos. Tot el suport als éssers estimats de la víctima. Demà diumenge al matí he convocat Taula de Feminicidi, Junta de Portaveus i a les 13h minut de silenci al Raval. — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) January 18, 2020

L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha convocat un minut de silenci per aquest diumenge a les 13 hores al Raval per condemnar l'assassinat d'una dona a mans de la seva exparella, un agent dels Mossos d'Esquadra que ha utilitzat la seva arma reglamentària en el crim i després s'ha suïcidat. "Ràbia i dolor per un nou feminicidi a Terrassa.Després d'un 2019 tràgic, la violència masclista torna a colpejar-nos", ha assegurat Ballart en un missatge a Twitter. L'alcalde ha expressat tot el suport als éssers estimats de la víctima i ha convocat per aquest diumenge la Taula de Feminicidi, Junta de Portaveus i el minut de silenci.

El crim va tenir lloc ahir nit cap a les nou del vespre. Els dos cadàvers va ser trobats amb trets al cap i els Mossos ja han obert una investigació per esclarir el cas. Des del cos de la policia catalana han anunciat la seva "consternació" per l'homicidi i que lamenten els fets "profundament".

Aquest, és el tercer cas de violència violència masclista a Catalunya l'any 2020 i el quart a tot l'Estat. Els dos primers es van produir la nit de Reis, quan un home va assassinar la seva parella i la seva filla de tres anys a Esplugues de Llobregat. L'altra dona morta va ser diumenge passat a Ciudad Real. L'any 2019, 55 dones van morir a l'Estat a mans de les seves parelles o exparelles.

