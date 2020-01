Encara queden cinc empresonats pels aldarulls de la sentència... i els cinc són racialitzats

Tres mesos després de les protestes de la sentència de l'1-O, encara queden cinc persones en situació de presó preventiva. Segons ha informat Catalunya Ràdio , aquests cinc joves són tots racialitzats. Els advocats d'Alerta Solidària han volgut denunciar el component racista de la seva situació. "Tots els blancs han sortit en llibertat i tots els racialitzats continuen empresonats", denuncia l'advocat Benet Salellas, que porta la defensa des dos dels joves que continuen tancats per les protestes a Girona.Salellas, a més, ha recordat que van ser tutelats per la Generalitat i van ser educats aquí, però només pel fet que es diuen Ibrahim i Charaf, diu l'advocat, "no són elements suficients" per aixecar-los la presó provisional com sí que s'ha fet amb altres joves. De fet, altres casos de persones en presó preventiva per les protestes han estat severament criticades per les Audiències provincials que han estudiats els recursos, i en algun cas fins i tot han admès que se'ls va enviar a la presó per "intuïcions" i decisions poc serioses. En Moushim es troba a Puig de les Basses, en una situació similar a la de l'Ibrahim i en Charaf, mentre que en Mohammed és al Centre d'Internament d'Estrangers i en qualsevol moment podria ser deportat. En Charles és un jove nord-americà que també es troba en situació de presó provisional. En aquest últim cas, Alerta Solidària va denunciar fa pocs dies la seva situació.

