Els veïns del Raval demanen als bancs amb d'habitatges buits que actuïn contra els narcopisos

Una cinquantena de veïns s'ha concentrat aquest dissabte a la tarda davant del número 14 del carrer Príncep de Viana al barri del Raval de Barcelona per denunciar ''la inacció'' de les entitats bancàries davant l'ocupació del bloc i ''el repunt'' de narcopisos. Els veïns alerten que després de les macrooperacions policials, els traficants de droga han tornat a ubicar-se en pisos buits de la zona i que la passivitat del les entitats bancàries a l'hora de denunciar impossibilita l'acció policial i de les administracions. Per això, demanen als bancs propietaris d'aquests edificis que actuïn. Denuncien que la situació els porta brutícia, baralles i inseguretat i que fa degradar el barri.Els veïns han penjat una pancarta a l'entrada del carrer Príncep de Viana amb el lema ''Sabadell i BBVA patrocinen els narcopisos''. ''Que no trafiquin amb la teva vida'' i s'han acabat concentrant davant el número 14 i 9 d'aquesta via per mostrar el seu rebuig a l'ocupació d'aquests habitatges. Han cridat ''fora traficants del barri'' i han llegit un manifest on exigeixen als bancs actuar per evitar aquesta situació. Alguns dels inquilins han sortit a la terrassa per increpar els concentrats i fins i tot han tirat aigua per fer-los fora de la vorera.Segons ha explicat Ángel Cordero, portaveu d'Acció Raval, després de les macrooperacions contra els narcopisos el fenomen va quedar molt reduït però assegura que dos o tres mesos han tornat a ''repuntar'' en habitatges o blocs d'entitats financeres o fons d'inversió que no denuncien i per tant, impossibiliten que la policia i l'administració pugui actuar.Per Cordero, intentar solucionar el problema únicament des d'una vessant policial, l'únic que s'aconsegueix és ''desplaçar el problema'' i en canvi, que la propietat d'aquests habitatges siguin bancs o entitats financeres ho deixa molt fàcil a les màfies. Al carrer Príncep de Viana, diu Cordero, el número 14 està tot ocupat i ja s'ha ocupat també algun habitatge del número 9. Els veïns, com el Luis Rojas, explica que han de suportar veure baralles, crits, puntades a les portes i que fins i tot han hagut de veure com tiraven droga als patis i després l'anaven a buscar.Denuncia també que tota aquesta situació genera més sensació d'inseguretat entre els veïns de la zona i critica que l'augment de la presència policial a Barcelona des de l'estiu passat s'ha destinat als més ''desfavorits'' com són els manters o els joves migrants. ''Les mesures policials per si soles no són suficients'', diu Cordero, que afegeix que calen més mesures socials i l'exigència que les entitats propietàries es facin càrrec dels pisos i els posin al servei de l'emergència social.

