L'Ajuntament lamenta el tràgic succès del que ha tingut coneixement avui per part de la Policia Local, qui ha trobat el cos sense vida de dues persones dins d'un vehicle a la zona de Can Planes. Els fets s'estan investigant per part dels cossos policials. pic.twitter.com/gYnEP6XZct — Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) January 18, 2020

La Policia Local de la Roca del Vallès ha localitzat aquest dissabte al matí dos cadàvers dins d'un cotxe a la zona de Can Planes. Segons ha pogut saber, un veí que passejava per una zona boscosa de Can Planes ha vist el vehicle amb dues persones al seu interior i ha trucat a la policia.Allà, els agents han comprovat que eren els cossos sense vida d'un home i una dona. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.

