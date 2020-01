«Blue Monday»: és realment avui el dia més trist de l'any?

Aquest dilluns és el dia més trist de l'any, també conegut com Blue Monday . L'origen d'aquest terme es remunta a l'any 2005 quan, suposadament, un exprofessor de la Universitat de Cardiff va desenvolupar una fórmula matemàtica on s'afirmava que el pitjor dia de l'any era el tercer dilluns de gener. L'estudi tenia en compte variables com el fet que s'hagi acabat el Nadal, l'arribada del fred, el no compliment dels propòsits d'any nou o la pujada de gener, que pot allargar-se fins a mitjans de febrer.Poc després de conèixer la notícia, la Universitat de Cardiff se'n va desmarcar. A través del diari The Guardian , la universitat va assegurar que l'estudi no tenia cap fonament i que el professor en qüestió havia deixat el centre mesos abans.Tot plegat era una campanya publicitària que es va presentar com un estudi científic. L'empresa que estava darrere tot plegat era Sky Travel , una agència de viatges que volia promocionar les seves ofertes. "Les agències poden convertir una data fosca en una data plena d'alegries", deia el mateix estudi.Sigui com sigui, any rere any la xarxa s'omple de missatges recordant el dia, alguns amb humor i d'altres en to crític: