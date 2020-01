Quins aliments poden ser perillosos si se reescalfen?

Les truites reescalfades poden provocar contaminació alimentària Foto: Manel Baxerias

Els espinacs tenen alta presència de nitrits Foto: Manel Baxerias

D'entrada no té perquè ser perillós menjar les sobres reescalfades del dia abans, ara bé, sí que hi ha més probabilitats que en determinats aliments es puguin donar casos de contaminació.Això es deu a dues causes: una els bacteris, i l'altra, la presència natural de tòxics en els aliments, concretament els nitrits. Així, les altes temperatures en què es cuina un plat, i l'endemà (o dies després) es torna a escalfar al microones, afavoreix la proliferació de bacteris en alguns menjars, i en altres augmenta la presència d'aquest tòxics. Aquí teniu la llita:Es dona sobretot en els menjars que contenen proteïna i són humits:- Pollastre i carns- Ous i truites- Llet- Arròs i pasta. Es dona sobretot en els següents vegetals, i per tant és millor consumir-los crus o directament després de cuinar-los:- Api- Espinacs-Ruca- Col

