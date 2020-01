Mor un ciclista al Baix Empordà després de caure en una pista forestal

Un ciclista de 29 veí de Llagostera (Gironès) ha mort aquest dissabte després de caure en una pista forestal a Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà), segons ha avançat Ser Girona i ha pogut confirmar. Des de Trànsit indiquen que no hi ha cap més vehicle implicat en l'accident.Les autoritats han rebut l'avís a les 13:04 hores. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat cinc patrulles de Mossos d'Esquadra, tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i dos unitats de Bombers, que només han pogut certificar la mort de l'home. A hores d'ara, s'estan investigant les causes de l'incident.La caiguda ha tingut lloc a una pista forestal, una via que els Mossos qualifiquen d'"interurbana". Així, el ciclista també figura en la llista de víctimes mortals a les carreteres catalanes. Aquesta és la tercera víctima mortal de 2020 a tot el territori català i la primera a les comarques gironines. Aquest dissabte també ha mort el conductor d'un turisme després de sortir de la via per on circulava. En concret, l'incident s'ha produït al quilòmetre 5 de la B-22, a l'alçada del Prat de Llobregat.

