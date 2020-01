La Meridiana: tres mesos consecutius de «resistència»

Roger Español s'ha sumat a la manifestació

Crits d'"Urquinaona ho tornarem a fer" a la manifestació de l'avinguda Meridiana d'aquest dissabte nit, quan just es compleixen tres mesos de la vaga general del 18 d'octubre. Més de mig miler de persones han acudit a la convocatòria feta des de Meridiana Resisteix per celebrar la "resistència" del tall que ja porta 97 nits consecutives protestant contra la sentència del Suprem.Rere una capçalera que cridava "Llibertat i Amnistia" els manifestants han enfilat l'avinguda des del carrer Independència, a tocar de les places de les Glòries, fins a l'alçada de l'avinguda Fabra i Puig. Punt on cada dia s'hi concentren els veïns i on avui s'ha fet la lectura d'un manifest en què s'ha reclamat la "llibertat de totes les represaliades" i ha recordat "l'excepcionalitat" dels darrers mesos."Només l'organització i la mobilització massiva i persistent ens portarà a vèncer", ha llegit una de les veïnes que també ha recordat el caràcter transversal del moviment basat en "l'autoorganitazació veïnal".A part dels assistents habituals també s'hi han sumat algunes colles de diables i veïns d'altres talls de la ciutat, com ha estat el cas del de carrer Marina. Qui també s'ha apropat a la manifestació ha estat Roger Español, qui ha saludat els manifestants i ha recorregut un parell de metres amb ells.La mobilització s'emmarca en les jornades prèvies al tall número 100 i pel qual s'han anunciat diverses activitats. Durant la lectura del manifest ja s'ha avançat que s'espera que hi vagin diversos grups de suport de les represaliades com ara el d'"Adri et volem a casa".Més enllà del centenar de nits, que es complirà dimarts vinent, les concentracions estan previstes fins al 28 de febrer, o almenys així està notificat a l'Ajuntament de Barcelona després que l'ANC donés suport a la mobilització. Ara bé, segons també expliquen alguns veïns, la finalització del permís legal no és sinònim que s'aturin els talls.

