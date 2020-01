La gestora defineix Ciutadans com a centre liberal, progressista, moderat i «sensat»

L'esborrany de la ponència d'estatuts de la gestora de Cs defineix la formació que lidera Inés Arrimadas com un partit de "centre liberal progressista. El document que han avançat diversos mitjans estatals, i al qual també ha tingut accés l'ACN, remarca que les senyes d'identitat de Cs són el "constitucionalisme", el "centre moderat" i la "sensatesa".El text de l'estratègia política també permet que un terç dels afiliats promoguin la convocatòria d'una assemblea extraordinària per destituir, mitjançant una moció de censura, la cúpula del partit. Caldria, això sí, una majoria absoluta dels membres de l'òrgan per tirar endavant la mesura. L'esborrany de la ponència d'estatuts ja no veta el PSOE però sí que rebutja "els populismes".Els afiliats a Cs poden presentar esmenes a aquesta proposta de la gestora. El document transaccionat s'aprovarà a l'Assemblea General del partit convocada per als dies 14 i 15 de març.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor