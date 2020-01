VÍDEO Cuixart torna a Lledoners després de 48 hores de permís

Imagen de @jcuixart cuando regresa a la prisión de Lledoners tras un permiso de 48 horas. Tanto él como @jordialapreso tienen derecho a permiso ordinario al haber cumplido 2 años y tres meses de cárcel, un cuarto de su pena #proces #lledoners pic.twitter.com/ghN4o5WR2W — Isabel Ojeda (@isabelojedam) January 18, 2020

Una abraçada de comiat sempre massa breu després de 48h de permís (no en digueu llibertat). Em recorda q hi ha 3 milions de presos polítics al món. I q som uns afortunats per poder seguir lluitant per la llibertat. L’única lluita q és perd és la q s’abandona. Endavant @jcuixart! — Marcel Mauri de los Rios (@marcelmauri) January 18, 2020

Agraeixo als periodistes que us trobeu a les portes de Lledoners esperant la meva sortida. Per motius d’agenda familiar no gaudiré del permís de 48h abans del 25 de gener.



Gràcies per la vostra feina. pic.twitter.com/zb7jr0lSSu — Jordi Sànchez (@jordialapreso) January 17, 2020

Jordi Cuixart ha tornat aquest dissabte a la presó de Lledoners després que el seu permís penitenciari de 48 hores hagi expirat . Abans de tornar a entrar al centre, el president d'Òmnium Cultural ha tornat a fer el gest de la victòria i ha saludat a les persones que es trobaven a la porta. "Bona nit família, petons a tothom", ha dit el líder independentista. La periodista Isabel Ojeda ha compartit el moment a les xarxes socials:Minuts abans que Cuixart tornés a entrar a la presó, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha compartit un missatge a Twitter on ha lamentat que l'abraçada de comiat que s'ha donat amb Cuixart hagi estat "massa breu". A banda, Mauri ha escrit unes paraules que Cuixart li ha transmès abans de reingressar a Lledoners. "Som uns afortunats per poder seguir lluitant per la llibertat", ha escrit.El líder independentista ha passat les últimes hores amb la família i allunyat de les càmeres. De fet, Òmnium ja va assegurar que Cuixart no tindria agenda pública poc després que sortís de la presó.El president d'Òmnium és el primer líder independentista empresonat que obté un permís penitenciari, un dret que s'aconsegueix després d'haver complert una quarta part de la pena sota el segon grau. Cuixart, empresonat des del 16 d'octubre, va ser condemnat a nou anys.El proper en sortir de Lledoners serà Jordi Sànchez, que també ha obtingut el permís aquesta mateixa setmana. A través de Twitter, l'expresident de l'ANC va anunciar que podrà gaudir del permís a partir del 25 de gener. A banda, Sànchez ha demanat aquest divendres un segon permís, en aquest cas de 72 hores.A més de Cuixart i Sánchez, al llarg d'aquest any també podran demanar permisos Joaquim Forn (16 de juny) i Josep Rull (2 d'octubre). Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull hauran d'esperar al 2021.En paral·lel, diversos líders independentistes (Sànchez, Turull i Rull) treballen per explorar les opcions que ofereix l'article 100.2 , que combina elements del segon i el tercer grau. Això permetria als presos de JxCat sortir de la presó de Lledoners per anar a treballar o fer tasques de voluntariat.Segons va poder confirmar, els tres dirigents confien que els permisos penitenciaris normalitzin la situació i ajudin als centres a decantar-se per aquesta opció, que es podria començar a materialitzar de cara al març.

