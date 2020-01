ERC avisa que si el diàleg amb el PSOE no avança es tornarà a «exercir l'autodeterminació»

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha advertit que si la mesa de diàleg no avança tornaran a "exercir l'autodeterminació". "Si no avancés, nosaltres tornarem a exercir l'autodeterminació", ha afirmat el republicà al congrés de la federació d'ERC a Salt (Girona).



Aragonès ha afegit que si ho fan, serà "amb la voluntat de ser més forts que mai, amb la voluntat que aquesta vegada sigui la definitiva". Per altra banda, també ha reconegut que no poden "garantir l'èxit" de la mesa amb el govern espanyol perquè "no depèn només de nosaltres".

També ha criticat que la presència de l'PSOE a la taula de diàleg és "més per necessitats aritmètiques que per voluntat política". "No hem vingut a renunciar, hem vingut a guanyar la independència", ha avisat, i ha dit que si el diàleg en la taula no avança, ells no renunciaran al seu projecte polític a través de l'autodeterminació.

Pressupostos 2020

Durant l'acte, Aragonès també ha anunciat que la setmana vinent presentarà un acord de pressupostos a la Generalitat. Aragonès ha posat en valor el fet d'haver-se assegut a la mateixa taula formacions polítiques amb posicions ideològiques "diverses" i ha destacat que es tracta d'uns comptes que han de servir perquè "la gent visqui millor".

