El Debat Constituent engegarà la fase participativa ciutadana a partir del febrer

El Debat Constituent engegarà la fase participativa ciutadana entre finals de febrer i març. Així ho ha explicat Lluís Llach durant la darrera formació i la presentació de la nova etapa de la plataforma, creada a partir de la tasca del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent que va impulsar el president de la Generalitat, Quim Torra.El cantautor i exdiputat de JxSí ha demanat a l'assemblea reunida aquest dissabte al migdia al Poblenou (Barcelona) que s'impliqui en la fase de participació, perquè el missatge de construir la República sigui "vinculant" per als partits. Llach ha celebrat l'"eina fantàstica" que formen les 52 Enteses comarcals i de districte, la coordinadora que articula els debats al territori.El Debat Constituent ha celebrat la seva darrera jornada formativa al Centre Moral i Cultural del Poble Nou, després de la sèrie de trobades celebrades a Girona, Sabadell, Tarragona, Corbins-Lleida i Manresa. Aquestes reunions han servit per generar eines de formació i debat i recollir aportacions dels assistents al qüestionari que guiarà la fase participativa del projecte.Fins el 15 de febrer se seguiran recollint aportacions al qüestionari a través de les Enteses i, a finals de febrer, s'espera que s'iniciïn els Debats Ciutadans participatius. En aquesta fase es farà una crida a tota la ciutadania per donar la seva opinió sobre els temes que es portaran a debat, tal com ha insistit Llach.La participació es podrà fer a través dels actes i debats que organitzarà la xarxa d'Enteses arreu del territori i també a través de la web www.debatconstituent.cat.

