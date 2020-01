Protecció Civil activa l'alerta per vent de més de 72 quilòmetres per hora a Catalunya

📣 A partir de demà canvi important en la situació meteorològica:



➡Demà diumenge primera tongada del temporal:



S'han emès avisos per:



1⃣ Neu a l'extrem sud. (10 cm / cotes > 900 metres.

2⃣ Vent a la meitat est. (ratxa màxima >20 m/s

3⃣ Estat de la mar (onades > 2,5 metres). pic.twitter.com/Qli2IfEcL3 — Meteocat (@meteocat) January 18, 2020

Precipitació acumulada per el model ICON per aquesta llevantada 🌧⚠️#projecte4estacions pic.twitter.com/HUggkNdPJ7 — Projecte 4 estacions (@4estacions2) January 18, 2020

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dissabte l'alerta del pla Ventcat per la previsió de vents de més de 72 quilòmetres per hora a Catalunya. A través de Twitter, ha detallat que les ventades es concentraran a la part nord-est de Catalunya a partir del matí de diumenge i ha demanat "molta prudència" en desplaçaments i activitats a l'aire lliure.El Servei Meteorològic de Catalunya també ha avisat que diumenge arribarà "la primera fase del temporal" amb nevades, ventades i fort onatge. El Meteocat ha emès avisos de neu al sud de Catalunya a partir de 900 metres d'altitud, vent a l'est de més de 20 metres per segon i per mal estat de la mar, amb onades de més de 2,5 metres.A partir de dilluns, la neu afectarà la zona nord-est de Catalunya en cotes baixes (entre 100 i 300 metres). Les previsions indiquen que el gruix de neu serà "important" a l'interior de Girona i al nord de Barcelona.En aquests punts hi cauran més de 150 litres per metre quadrat en els pròxims set dies. La plana de Vic i el Pirineu gironí seran les zones més afectades per la llevantada, amb pluges acumulades de fins a 500 litres per metre quadrat.A més, el Meteocat ha avisat d'un temporal marítim el pròxim dilluns, amb onades que poden superar els set metres d'altura. Entre dilluns i dimarts, preveu que les pluges al nord-est puguin acumular més de 100 mm en 24 hores.

