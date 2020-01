El motor de l'Open Arms fa perillar la continuïtat de les tasques de salvament

El motor del vaixell ha estat tenint greus avaries els darrers mesos i està posant en perill la continuïtat de les tasques de salvament marítim de l'equip. És per això que, després de fer públics els problemes que estava tenint l'embarcació, l'ONG ha posat en marxa una campanya de crowfundig per aconseguir reunir els diners suficients per afrontar la reparació de l'aparell.La nau, comandada per Oscar Camps, ja ha salvat més de 6.000 persones de morir ofegades al mar, i ja comença a notar els estralls del temps. Té gairebé 50 anys i segons expliquen des de l'ONG, ha navegat una distància equivalent a dues voltes al món. És per això que necessiten recaudar 600.000 euros per poder allargar-li la vida.

