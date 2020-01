«I una merda. Nosaltres vam dir la veritat»: Junqueras a «El País» sobre el discurs independentista abans de l'1-O

"I una merda. I una puta merda. Nosaltres vam dir la veritat: el procés havia d'acabar en la independència". Així de contundent s'ha mostrat Oriol Junqueras a El País després que li preguntessin si els partits independentistes van enganyar als seus votants.En una entrevista publicada aquest dissabte, el líder d'ERC ha assegurat que es va impedir complir amb el full de ruta amb "pallisses, la presó, destituint governs i tancant parlaments". Junqueras, a més, defensa que va ser l'Estat qui va imposar la via unilateral "dient no a tot".El dirigent republicà també ha aprofitat l'entrevista per carregar durament contra la Fiscalia, a qui acusa de "llençar acusacions falses" sense que ningú s'immuti. "El ministeri de l'Interior s'inventa proves falses i no passar res", diu.En aquest sentit, Junqueras assenyala que el PSOE "segueix mostrant dosis d'inhumanitat al·lucinants". "Saben que som innocents i segueixen callant", afegeix. Malgrat tot, el líder d'ERC justifica l'abstenció del seu partit en la investidura de Sánchez perquè "l'alternativa a un govern format pel PP i Vox era molt pitjor".

