Els Gaudí de la paritat certifiquen el bon estat de salut del cinema català

Els nominats a Millor direcció als XII Premis Gaudí, Lucía Alemany, Carlos Marqués-Marcet, Belén Funes i Neus Ballús (amb Àlex Gorina) Foto: ACN

La festa del cinema català arriba amb novetats i característiques pioneres. Els Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català entreguen aquest diumenge els guardons a les produccions més destacades, a les interpretacions i als apartats tècnics d'una indústria que gaudeix de molt bona salut i qualitat. La paritat en les nominacions és una fita que no ha assumit cap certamen de premis de cinema arreu del món, convertint Catalunya en pionera.La hija de un ladrón es presenta amb 13 nominacions, amb una Greta Fernández que ha certificat el naixement d'una estrella per tots els certamens que ha passat. Les òperes primes marquen tendència en aquesta edició dels Gaudí, amb les obres de Belén Funes i Lucía Alemany, amb una marcada visió feminista. La gala, que se celebra aquesta nit al CCIB del Fòrum de Barcelona, es podrà seguir a TV3 a partir de les 21:50h. Anna Moliner serà l'encarregada de conduir la cerimònia de premis.El director Carlos Marqués-Marcet i l'actriu Maria Rodríguez són dos dels principals atractius dels premis, gràcies al film Els dies que vindran, injustament omès als Goya. Carmen Arrufat per La innocència evidenciarà una futura gran carrera amb la seva primera pel·lícula i nominació. El veterà i llaurejat Eduard Fernández i l'actriu Aina Clotet són els intèrprets amb doble nominació. Els Gaudí es presenten aquesta 12a edició amb una alta qualitat evident, un canvi de paradigma escenificat a través de les produccions i reclamant, a viva veu, que el català és una obligació per a les sales de cinema. El cinema català és present i té un futur esperançador.Les pel·lícules més nominades a la 12a edició dels premis de l’Acadèmia són La hija de un ladrón , amb 13 nominacions; Els dies que vindran, amb 10; i La innocència, amb 7 nominacions. Altres films han aconseguit 5 nominacions, com Dolor y Gloria, o tres com 7 raons per fugir o Merced.Tot i ser la pel·lícula amb més nominacions, La hija de un ladrón no ha aconseguit posicionar-se a la categoria de Millor pel·lícula. En canvi, els quatre films nominats són 7 raons per fugir, El viatge de la Marta (Staff only), Els dies que vindran i La innocència.A Millor pel·lícula en llengua no catalana estan nominades El hoyo, La hija de un ladrón, Liberté i Ojos negros. Noms doblement nominats són Eduard Fernández i Aina Clotet, finalistes com a protagonistes per La hija de un ladrón i La filla d’algú, respectivament, i també com a secundaris per Mientras dure la guerra' i 7 raons per fugir.Clotet, ja reconeguda per la seva interpretació a La filla d'algú al Festival de Málaga, es disputa el Gaudí a la Millor protagonista femenina amb Greta Fernández, Concha de Plata a San Sebastián pel seu paper a La hija de un ladrón, María Rodríguez, Bisnaga de Plata a la millor actriu al Festival de Málaga, i la jove actriu debutant Carmen Arrufat, protagonista de La innocència.David Verdaguer per Els dies que vindran, Karra Elejalde, per Mientras dure la guerra i Sergi López, per El viatge de la Marta (Staff only) són els nominats en la categoria masculina, juntament amb Eduard Fernández. Com a secundaris hi ha intèrprets de llarga trajectòria, com Laia Marull, Àlex Brendemühl, Julieta Serrano i Nora Navas; i també actors joves, com Àlex Monner i revelacions com Enric Auquer.Per primer cop en 12 anys d'història hi ha el mateix nombre de nominats dones que homes. Per primera vegada, també, són majoria en la categoria de Millor direcció. Dues realitzadores debutants, Belén Funes amb La hija de un ladrón i Lucía Alemany amb La innocència, competiran per l'estatueta amb dos cineastes que ja l'han recollit en anteriors edicions, Neus Ballús, per El viatge de la Marta (Staff only) i Carlos Marques-Marquet, que opta ara per Els dies que vindran.La segregació per gènere es manté en categories com el so o els efectes visuals, que continuen fortament masculinitzats, i d'altra banda el vestuari, la direcció artística i el maquillatge i perruqueria, en què hi persisteix la presència de dones.

