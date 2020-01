VÍDEO Així ha anunciat el dissenyador Jean Paul Gaultier la seva retirada del món de la moda

"Hola, sóc Jean Paul Gaultier. Et convido pels meus 50 anys de carrera a el Teatre de Châtelet (de París) el 22 de gener. Vens?". Així comença el vídeo de Twitter i Instagram del dissenyador francès Jean Paul Gaultier, de 67 anys, en el que ha anunciat que es retira del món de la moda.



This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm