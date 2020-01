La llevantada portarà fortes pluges de cara a la pròxima setmana

Precipitació acumulada per el model ICON per aquesta llevantada 🌧⚠️#projecte4estacions pic.twitter.com/HUggkNdPJ7 — Projecte 4 estacions (@4estacions2) January 18, 2020

La llevantada que s'acosta descarregarà amb força aquesta pròxima setmana. Segons les previsions meteorològiques, el vent del litoral deixarà fortes pluges a tot el territori català, especialment a les comarques gironines i a tota la costa. En aquests punts hi cauran més de 150 litres per metre quadrats en els propers set dies.La plana de Vic i el Pirineu gironí seran les zones més afectades per la llevantada, amb pluges acumulades de fins a 500 litres per metre quadrat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor