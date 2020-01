Tous anuncia el tancament de Dayaday i l'acomiadament de 141 treballadors

El grup manresà de joieria Tous ha anunciat als treballadors de la seva filial Dayaday, de venda de bijuteria, la seva intenció d'iniciar una extinció col·lectiva de contractes que suposa l'acomiadament de 141 treballadors als més de 60 punts de venda que té a tot l'Estat.Tous assegura que "la situació s'ha tornat cada vegada més complexa i impossible de revertir", unes condicions que "han motivat la situació actual i la mesura presa per la companyia". També admet que "reconeix l'esforç i treball fet per tota la plantilla durant els darrers anys" i que inicia l'ERO "amb la ferma voluntat d'establir un diàleg amb els representants dels treballadors i amb el màxim respecte pels professionals de l'empresa, amb l'objectiu d'arribar al millor acord possible per a les dues parts".Dayaday és una cadena de botigues i punts de venda de complements i bijuteria que Tous gestiona des que el 2013 va comprar els actius del grup gallec Pórtico.

