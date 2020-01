El Consell per la República sondeja la celebració d'un acte a l'estadi de l'USAP a Perpinyà

El Consell per la República Catalana ha sondejat l'estadi Aimé Giral de Perpinyà (França), on juga l'equip de rugbi Union Sportive des Arlequins Perpignanais (USAP), per celebrar un acte a finals de febrer o principis de març.Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, després que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que està al capdavant de l'entitat, expliqués que planifica un acte a Perpinyà la segona quinzena de febrer.Malgrat tot, les citades fonts han deixat clar que el camp de l'USAP, amb capacitat per a 14.500 persones, és un dels diversos escenaris que temptegen.A banda de l'estadi, els organitzadors han contactat amb altres poliesportius perquè estan intentant quadrar la data de celebració de l'acte, que probablement es farà un dissabte.A l'espera de conèixer els detalls de l'acte, els membres de Consell per la República es tornaran a reunir el dissabte 1 de febrer a Waterloo (Bèlgica) per deixar enllestits els preparatius d'aquest esdeveniment, entre altres qüestions.En diverses ocasions, Puigdemont ha admès que li faria molta il·lusió celebrar un acte a Perpinyà, que considera "terra catalana", així com una trobada del grup parlamentari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor