Malestar a la policia espanyola pel «nefast» operatiu durant els aldarulls postsentència

El sindicat Jupol ha presentat una querella als jutjats d'instrucció de Barcelona contra el director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, i el director adjunt operatiu, José Ángel González, pel "nefast operatiu" desplegat en els aldarulls a Catalunya després de la sentència del procés. El sindicat policial acusa la cúpula de la policia espanyola d'haver "posat en risc" els agents antidisturbis a Catalunya amb un dispositiu "molt deficient".



"Hi havia manca d'efectius, mala organització d'aquests i una important escassetat de mitjans materials i tècnics", ha carregat el secretari general de Jupol, José Maria García, que responsabilitza Pardo i González "dels més de 300 policies espanyols ferits, quatre de gravetat" durant els disturbis d'octubre a Catalunya, principalment a la Via Laietana de Barcelona.

Per aquest motiu, el sindicat policial majoritari ha presentat aquesta demanda judicial davant els principals responsables de l'operació "Ícar" per un delicte "de lesions per imprudència" i un altre contra "els drets dels treballadors". El secretari general de Jupol parla d'una situació de "caos" a Catalunya amb agents que havien de reciclar el material antidisturbis i ambulàncies que no podien accedir a les "zones de conflicte" per atendre els agents ferits.El sindicat Jupol també critica la decisió de no activar vehicles antidisturbis com el camió d'aigua o els vehicles blindats. "Amb aquests vehicles s'hagués pogut frenar la violència dels radicals independentistes d'una manera eficient i, el més important, s'haguessin evitat múltiples ferits dins les files de la policia espanyola", ha comentat el secretari general del sindicat. "Les males decisions, la inexistent avaluació de riscos i la falta de mitjans humans i materials són les principals causes del gran número de policies ferits", ha conclòs el sindicat Jupol.Durant aquests mateixos aldarulls, quatre ciutadans van perdre la visió d'un ull i més de 500 persones van haver de ser ateses pel SEM, segons va informar la consellera de Salut, Alba Vergés.

