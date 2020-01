​Un conductor mor després de caure en un canal al Prat de Llobregat

Un home ha mort aquesta matinada després de sortir de la via i caure amb el cotxe en un canal al Prat del Llobregat. L'accident s'ha produït al punt quilomètric 5 de la B-22 al Prat del Llobregat (Baix Llobregat) quan, per causes que es desconeixen, el turisme ha sortit de la via i ha caigut al canal.Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de l'incident a les 3:45 hores. Arran de l'accident, s'han activitat quatre patrulles dels Mossos, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

