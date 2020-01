La foto d'un jove Pablo Iglesias que causa furor a la xarxa

Decirle que se deje barba en cuanto le salga — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) January 17, 2020

Pablo Iglesias s'ha convertit en tendència a la xarxa aquesta setmana, tot i que aquesta vegada no ha estat per accions polítiques. Un usuari de Twitter ha recuperat una fotografia del líder de Podem de l'any 2001, quan un jove Iglesias actuava com a portaveu del moviment Resistència Global.El dirigent apareix amb els cabells llargs, un pírcing a la cella dreta i sense barba. La imatge va acompanyada del següent text: "estàs en una discoteca i et trobes a Pablo Iglesias de jove: què fas?".La captura ha generat tota mena de comentaris, però un destaca per sobre de tots. El mateix Iglesias ha contestat a Twitter amb d'aquesta forma: "li diria que es deixi barba quan li surti".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor