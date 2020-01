Detenen un home a l'Hospitalet per venda de drogues i tinença il·lícita d'armes

Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de l'Hospitalet d Llobregat va permetre desmantellar aquest 15 de gener un punt de venda de drogues en un local ocupat al barri de la Torrassa. Hi ha un detingut –un home de 41 anys- com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, pertinença a grup criminal, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric. La investigació però continua oberta per localitzar i arrestar la resta de membres del grup criminal.



La recerca es va iniciar a l'octubre quan es va tenir coneixement de l'existència d’un local ocupat, en un edifici del barri de la Torrassa, des d'on es podria distribuir substàncies estupefaents. Els agents van sotmetre el local a vigilància i van detectar grups de joves que accedien i compraven marihuana i haixix.

Marihuana i abundant munició

Imatge de la munició trobada al local Foto: Mossos d'Esquadra

Durant la tercera setmana de gener, els agents van efectuar entrades i registres en el domicili del principal investigat i en el local on s'efectuava l’activitat il·lícita i van localitzar la infraestructura necessària per al cultiu de marihuana: testos, fertilitzants, làmpades halògenes, ventiladors, transformadors i una instal·lació elèctrica preparada. Així mateix van localitzar un quilo de marihuana, uns 140 grams d'haixix preparats per una imminent distribució i diversa munició de diferents calibres. Durant la tercera setmana de gener, els agents van efectuar entrades i registres en el domicili del principal investigat i en el local on s'efectuava l’activitat il·lícita i van localitzar la infraestructura necessària per al cultiu de marihuana: testos, fertilitzants, làmpades halògenes, ventiladors, transformadors i una instal·lació elèctrica preparada. Així mateix van localitzar un quilo de marihuana, uns 140 grams d'haixix preparats per una imminent distribució i diversa munició de diferents calibres.

Les sospites dels agents van centrar-se en un grup d'homes amb antecedents policials per tràfic de drogues, com a presumptes responsables de la distribució. La vigilància dels sospitosos va permetre localitzar el domicili del principal investigat, que vivia en un pis també ocupat al mateix barri de la Torrassa.



L'arrestat, amb vuit antecedents policials de la mateixa tipologia delictiva, va passar el divendres 17 de gener a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

