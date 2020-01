VÍDEO La crítica del «Polònia» a la cobertura mediàtica a Madrid de l'operació Judes

Després de l’alliberament dels dos últims CDRs, Ana Rosa Quintana, Antonio Ferreras i Susanna Griso justifiquen la seva cobertura mediàtica. Más justificación. #PolòniaTV3 pic.twitter.com/vrYCSi03l2 — Polònia (@poloniatv3) January 17, 2020

Xiulant i versionant la famosa cançó Whistle del cantant Flo Rida, d'aquesta maner un dels gags del Polònia d'aquest dijous mostra la doble vara de mesurar de la cobertura mediàtica que s'ha fet de l'operació Judes. El vídeo el protagonitzen els presentadors dels principals programes de la televisió espanyola com ara Susana Griso, Antonio Ferreras i Ana Rosa Quintana, els quals apareixen fent-se els suecs després que hagin estat alliberats els dos últims CDRs empresonats.L'operació Judes va comportar la detenció de nou persones pertanyents a CDRs, que se'ls acusava de terrorisme, i set de les quals van acabar a presó. Mesos després, la justícia espanyola ha acabat posant-los tots en llibertat, això sumat a que el sumari judicial no acredita l'existència d'explosius, fa que l 'actuació policial estigui sent durament qüestionada

