Més de 8.700 persones participen en La Marató de Donants de Sang

La Marató de Donants de Sang s'ha tancat aquest divendres amb la participació de 8.738 persones, que han permès millorar l'estat de les reserves i garantir les necessitats dels hospitals. Tot i que les reserves han passat de sis a vuit dies, segons el Banc de Sang i Teixits el nivell encara no és "òptim".Per això, continuarà organitzant campanyes durant tots els dies de la setmana. Per exemple, aquest dissabte es podran fer donacions tant als hospitals com a Rubí, Torà, Calaf i fins a una vintena de municipis de tot Catalunya. Cada dia, de mitjana, es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang.D'altra banda, una de les novetats d'aquesta Marató ha estat el Whatsapp de l'entitat, rebatejat com a WhatSang, que ha rebut la consulta de 4.000 consultes que volien estrenar-se en la donació.De fet, una de cada quatre persones que ha donat sang s'ha estrenat durant la Marató. Del total, el 60% dels donants és dona i el 40% home, mentre que el 30% han estat menors de 35 anys.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor