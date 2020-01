​La fiscalia rebaixa l'acusació contra l'exalcalde Masagué pel cas Torredembarra

Aquest divendres ha quedat vist per a sentència al jutjat penal 2 de Tarragona el judici contra l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Masagué, per les presumptes irregularitats i tracte de favor en l'adjudicació de les guinguetes de la platja del municipi a Gerard Montserrat, militant del seu partit (CDC).Durant la fase de conclusions, el fiscal anticorrupció José Grinda ha rebaixat la petició de tres a dos anys de presó pels suposats delictes de prevaricació i frau –que inicialment considerava que s'havien produït de forma continuada. A més, ha demanat dos anys de presó per a Montserrat i un any i mig de presó per a l'exregidor de Platges, Pere Font. Les defenses dels tres acusats n'han demanat la lliure absolució per falta de proves.La fiscalia ha insistit que l'any 2012 els dos polítics van voler beneficiar Montserrat, militant de CDC i cap de la gestora local del partit el 2013. El ministeri públic considera que, per fer-ho, el consistori va iniciar un procediment negociat i sense publicitat al qual va convidar les empreses Promoesport, Fimongest i Manretar, "totes elles relacionades entre si" amb Gerard Montserrat i "sense solvència ni experiència prèvia amb aquests serveis". Això, sosté la fiscalia, va suposar un perjudici per a les arques municipals.Segons ha detallat a l'ACN Pau Simarro, l'advocat de l'exalcalde, les defenses han sostingut que l'actuació dels acusats no va ser delictiva perquè va seguir les indicacions dels tècnics municipals en matèria de contractació i que l'únic objectiu del govern local era garantir "l'interès públic" i que les platges del municipi disposessin d'aquest servei els estius del 2012 i 2013.Segons han insistit, un concurs públic promogut per l'anterior govern l'any 2006 va fixar que, durant deu anys, només es pogués instal·lar un únic model de guingueta al municipi. Tenint en compte que va ser una empresa de Gerard Montserrat qui va comprar les tres úniques guinguetes d'aquest model que es van fabricar, no hi tenien cap alternativa. Masagué ha tornat a defensar que van actuar correctament i que confia que serà absolt.Un cop completada la vista per la peça separada número 4 del cas Torredembarra -la primera que arriba a judici-, el jutge del penal número 2 de Tarragona l'ha deixat vist per a sentència. Tot i això, el 15 d'abril començarà a l'Audiència de Tarragona el judici per una altra branca de la investigació. Es tracta de la peça separada número 1, que investiga la presumpta adjudicació a dit de dos locals i per la qual l'exalcalde afronta una petició de quatre anys i mig de presó.

