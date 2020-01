La premsa sèrbia acusa Raúl Bravo d'ordenar un tiroteig contra un altre futbolista

A principis de gener, l'exfutbolista serbi Darko Kovacevic va ser la víctima d'un tiroteig del qual va sortir il·lès. Aquest divendres, el diari serbi Telegraf ha assenyalat que Raúl Bravo, exjugador d'equips com el Madrid o l'Olympiacos (club en què va coincidir amb Kovacevic), podria ser el possible autor intel·lectual de l'atac.Les autoritats gregues, encarregades d'investigar el cas, asseguren que estan investigant el cas, tot i que encara no han pogut demostrar que el futbolista valencià estigui darrere de tot plegat.Raúl Bravo ja va ocupar les portades de la premsa esportiva el maig de 2019 després de ser acusat, juntament amb Carlos Aranda, de ser el principal líder d'una trama vinculada a les apostes esportives que arreglava partits (l'anomenada operació Oikos). De fet, l'exfutbolista blanc va ingressar a presó i actualment es troba en llibertat sota fiança.

