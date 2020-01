La crisi interna de Ciutadans s'estén a Barcelona

La proximitat del congrés que celebrarà Ciutadans el 15 de març i les males perspectives del partit estan generant nervis i malestar a la formació. La militància catalana no és aliena a aquesta situació. El partit està en ple procés congressual i ha d'elegir properament els diversos compromissaris "autonòmics", que són els qui elegiran el successor del dimitit Albert Rivera. Inés Arrimadas ja s'ha posicionat i és de moment l'única candidata. Entre la militància catalana, un grup d'afiliats crítics estan organitzant una llista alternativa per ser compromissaris, segons ha pogut saberJa fa temps que un nucli de militants crítics està treballant amb discreció per formar una llista alternativa a la que presentarà la direcció per elegir els compromissaris. El sector distanciat per la direcció viu un debat intens, ja que hi ha qui considera que tota pugna interna és una batalla perduda. D'altres, en canvi, creuen que cal aprofitar el canvi que suposa la sortida en escena de Rivera. Una part dels crítics creu que les coses no poden anar a pitjor i veuen amb alguna esperança l'arribada d'Arrimadas al lideratge.El partit és ara en mans d'una comissió gestora controlada amb ma de ferro per l'equip deixat per Rivera, amb Manuel García Bofill al davant, i Fran Hervías com a peça clau. El cessament per part de la gestora de dirigents crítics en diverses comunitats ha fet créixer la crisi que viu el partit des dels desastrosos resultats del 10-N . Francisco Igea, un dels dirigents crítics, actualment vicepresident de Castella-Lleó -en un govern de coalició amb el PP- ha avisat de la possibilitat d'optar al lideratge si Arrimadas no canvia el "model de partit".El malestar ja no és exclusiu dels militants més díscols sinó que s'està traslladant al nucli oficialista, on creixen les desconfiances. En el si de l'aparell hi ha friccions. Fa pocs dies, un membre de l'organització, Pedro Miret, va ser forçat a dimitir. Miret era fins ara coordinador d'acció institucional a Barcelona, a les ordres del dirigent de confiança de la cúpula a la ciutat, el secretari d'organització Lluís Tejedor. Però ha caigut en desgràcia i ha estat apartat.Es dona el cas que Miret ha estat fins aquests moments l'home fort de Ciutadans a Sarrià-Sant Gervasi, l'únic districte barceloní on la candidatura Barcelona pel Canvi-Ciutadans -que va encapçalar Manuel Valls- va guanyar a les eleccions municipals. Els darrers mesos la militància del districte s'ha dividit i Miret ha estat considerat responsable de les tensions internes. En aquests moments està lluitant per no perdre la condició de conseller de districte, que és una peça cobejada en aquests moments a Ciutadans, ja que els escons del Parlament no apareixen com a posicions gens garantides.

