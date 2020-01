Alfredo Vega: «La majoria absoluta de Ballart ha vingut amb molta prepotència i propaganda»

"Més tard van presentar l'acord, que deixava entreveure que durant la campanya ja havien negociat"

Alfredo Vega (Motos, Guadalajara, 1957), exalcalde de Terrassa, és una persona compromesa amb la ciutat: sempre lligat als seus teixits associatius, va arribar-ne a ser batlle (2017-2019) i actualment es troba al capdavant del PSC com a líder de l'oposició municipal, després que el partit passés de nou a set regidors a les eleccions municipals del 26-M.En una entrevista amb, Vega hi aporta la seva visió personal sobre la pèrdua de l'alcaldia del PSC a Terrassa per primer cop en 40 anys, les seves desavinences amb l'actual alcalde i líder de Tot per Terrassa (TxT), Jordi Ballart, després que deixés l'alcaldia i estripés el carnet del PSC, situa el diàleg i el respecte com a clau política i no tanca les portes a tornar a ser alcalde la seva ciutat.- Va ser una nit trista de la qual no en tenim un bon record, tot i que s'ha d'acceptar la voluntat del poble. Vam obtenir un resultat inesperat després d'una campanya molt difícil marcada per una escissió molt dura que havia fet trontollar al partit i a la ciutat. A més, la campanya semblava que fos 'tots contra el PSC'.- Va haver-hi una excessiva divisió dels vots: les forces més a l'esquerra del PSC (Podem i CUP) van pagar-ho amb la sortida del consistori i nosaltres vam perdre dos regidors. En canvi, TxT , sent el partit més votat, va ser el gran beneficiat per la Llei D'Hondt - Des d'un primer moment vam tenir clar que seria molt difícil entrar al govern. Un dia després de les eleccions, vam parlar amb ERC i ràpidament van confirmar-nos que pactarien amb Ballart. Més tard van presentar l'acord, que deixava entreveure que durant la campanya ja havien negociat. No va ser una sorpresa: malgrat el diàleg previ a la configuració de qualsevol govern, vam veure ràpidament que no podríem governar.Una part molt important va anar a parar, evidentment, a Tot per Terrassa, en què Jordi Ballart va sortir beneficiat del seu passat socialista. Nosaltres vam perdre vots, sí, però després d'un final de legislatura complicat, vam treure un resultat molt digne malgrat no ser positiu.- Hi ha moltes qüestions que van influir-hi. A Jordi Ballart li agrada més la comunicació que el govern: després de cinc anys governant, era, amb molta diferència, la persona més coneguda a la ciutat. La campanya porta a porta de 18 mesos amb altres cares conegudes també li va donar avantatge, en un moment en què nosaltres teníem feina governant la ciutat.- Que no entrés la ultradreta va ser una de les bones notícies del 26 de maig. Terrassa és una ciutat amb una essència que no té cabuda per a aquestes actituds.- A l'hora de no aclarir els motius reals de la seva sortida del PSC, Ballart va aconseguir que l'independentisme jugués de la seva part. La complicitat de mitjans i partits independentistes que es veien guanyadors per sobre seu va donar-li molta força. En canvi, a nosaltres ens va afeblir, i a altres, els ha matat.- És un procés que s'ha d'assumir, malgrat sigui difícil trobant-nos en una oposició tan feble (TxT i ERC governen amb majoria absoluta). Cal una reflexió profunda per adaptar-nos-hi, tot i que aquesta situació també és una responsabilitat: després de governar una ciutat tant de temps amb tant d'èxit, hem de ser una oposició constructiva i rigorosa, fiscalitzant al govern. De fet, moltes propostes aprovades en aquest mandat han tingut el nostre vot a favor perquè havien estat elaborades per nosaltres.- Primer, que la ciutat tiri endavant. A partir d'aquí, rigor en la fiscalització d'un govern amb moltes contradiccions i massa aspiracions. Nosaltres hem d'estar atents a aquest govern, l'objectiu principal del qual sembla que és la propaganda: només fa falta veure com s'han reforçat les estructures mediàtiques de l'Ajuntament al servei dels dos partits del govern.- Hi ha un compromís important del grup municipal del PSC amb determinats aspectes que són claus en la política egarenca: desenvolupament sostenible, erradicació de la desigualtat, polítiques educatives potents per a crear més i millor ocupabilitat i rebaixar l'alt percentatge d'abandonament escolar que té la ciutat. Així i tot, esperem que el govern, que s'ha dotat d'un equip amb tan assessors com mai, doni solucions a aquestes problemàtiques.- Jo no m'esperava la seva sortida. Les formes són importants, i ell mai va exposar els seus motius ni contradiccions als companys de partit. El que més dol és saber que tot això ja estava planificat i pensat, mentre ell seguia participant de la dinàmica del PSC activament com a alcalde, amb mi com a primer tinent. No puc amagar un desencís personal, però s'ha de respectar la seva decisió: actualment és l'alcalde i hi col·laborarem quan faci falta pel bé de la ciutat.- És una relació completament normalitzada, ara que sembla que s'ha acabat la temporada en què l'obsessió de TxT era únicament el PSC. Ells mateixos han vist que aquesta conducta no era positiva per a ningú, i penso que s'està reconduint la situació. Hem de procurar ficar els interessos de Terrassa per sobre dels interessos de partit. Amb Ballart i el seu partit hem sigut col·laboratius pel bé de la ciutat i crítics amb els aspectes que no compartim.- A ningú. Jo m'he sentit molest amb actituds com la que he esmentat. Això mai ha de formar part d'un Ple ni de la discussió política, però les circumstàncies t'evoquen a respondre Jo vaig esgotar les vies de manera privada perquè aquestes actituds canviessin: finalment vaig haver de sortir veient que ningú rectificava.- Després de qualsevol situació de tensió, hi ha un període de temps en què tot s'ha de col·locar al seu lloc. Ara les relacions tornen a normalitzar-se i esperem que la seva reflexió continuï pel bé de l'interès col·lectiu. Així i tot, el PSC va ser molt respectuós davant la marxa de Ballart i altres personatges molt actius del partit. Podria haver significat la pèrdua de l'alcaldia per part del nostre partit, però nosaltres vam tenir clar que aquest episodi tan dolorós i lamentable acabés amb l'equilibri de la ciutat.- D'una banda, veig molta despesa venint d'una majoria absoluta, sense gestionar bé els recursos en cap cas. Veig un perfil de govern en què és més important la propaganda que el mateix govern, amb una comunicació exhaustiva. A grans termes, la majoria absoluta ha vingut amb molta prepotència: s'ha canviat l'horari dels plens, s'ha tancat l'aparcament del Portal de Sant Roc, s'ha presentat el pressupost sense passar-lo pels consells de districte, etc.- Ens cal més govern de profunditat i menys propaganda: la majoria de documents importants aprovats, com el Pla d'Habitatge, el Pla Director de l'Esport, havien estat tancats en la legislatura anterior. L'afany per la propaganda no és bo, s'ha de comunicar a la població, però no pot ser l'objectiu prioritari d'un Ajuntament. Fins i tot, compten amb una assessora en xarxes socials i un expert en comunicació en cada àrea.- Es tracta d'un pla de mandat massa ampli. Les ciutats necessiten focalització i fets: si ho vols tocar tot, acabaràs no tocant res. Vam deixar el camí ben orientat en diverses àrees i hi estem veient retrocessos, però veurem com avancen en qüestions com l'ampliació de nous polígons, l'enllaç amb l'aeroport o l'acabament de la B-40, que nosaltres creiem indispensable i el govern actual no acaba de concretar.- Era imprescindible: tenim el país aturat des de fa temps. Cada partit té les seves aspiracions legítimes, però la confrontació dels últims anys ha sigut molt negativa. Cal un diàleg molt generós per a donar solució als problemes que tenim en salut, educació, l'atur, les pensions, etc. En aquesta taula, les persones implicades han de fer-hi un exercici de valentia per superar la confrontació, que no ha beneficiat a ningú. El PSOE es presentava al 10-N com a partit d'esquerres i progressista, plantejant diàleg en l'àmbit territorial, i és el que s'està fent, lluny de la confrontació que planteja la dreta i algun sector independentista.- He parlat amb persones que han format part de les negociacions, tant amb ERC com amb Podemos, per formar govern, com és el cas de Salvador Illa, nou ministre de sanitat. Totes elles m'han transmès la seva aposta ferma pel diàleg en benefici dels problemes dels profunds problemes del país.- No podem amagar que es tracta d'un govern que comporta riscos, però tampoc podem negar que era l'únic possible. Anar a terceres eleccions sense garanties era inviable, pel que s'ha pactat amb les forces polítiques que buscaven una entesa, cosa que en cap moment ha fet la dreta. S'ha de lloar la valentia de Pedro Sánchez, que ha pres una decisió arriscada per donar solució a la difícil situació en què es troba Espanya.- Tornar a ser alcalde no és una obsessió ni ho ha sigut mai. Encara estem molt lluny de les eleccions del 2023, però jo sempre estaré on el meu partit consideri. Ara estic centrat a liderar una oposició seriosa i quan toqui prendré la decisió de presentar-me a les primàries o no.- Tot és possible, ja tinc una edat (riu). Em trobo en una situació personal en què ho puc valorar de manera plenament objectiva, de moment em centro a donar el millor de mi. Sempre triaré el que beneficiï a la ciutat i al partit; no vull ser un obstacle en cap cas.- Som éssers humans, hi ha moltes coses després de la política. A més, no és l'única manera de treballar per millorar el que ens envolta. Jo vinc dels mons associatiu i educatiu, i no m'he criat sent polític. Vaig iniciar-me en política després d'una extensa carrera professional com a professor i havent participat amb entitats socials, els quals són àmbits als quals m'agradaria tornar més endavant. També m'agradaria poder tornar a reactivar la meva afició per la lectura, que últimament només llegeixo documents oficials (riu).- Penso que els partits s'han de renovar. Necessitem combinar la força de la joventut amb l'experiència i la prudència. Per això, el propi partit aposta per la presència de membres dels diferents franges d'edat, que és el que dona força al partit. Els partits són grans quan són representatius de la societat.- Tenim reptes molt grans en un món cada cop més ric però també més desigual. Jo em sento identificat amb la moderació de la socialdemocràcia i compromès amb principis com la igualtat d'oportunitats o la reducció de la petjada ecològica i intentaré des de la meva posició que el nostre partit continuï alineat amb aquests valors.

