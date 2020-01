Dos dies de descans al mes per 500 euros: l'oferta que apareix al SOC per una empleada de la llar

"Empleada de la llar interna, amb dos dies de descans al mes, experiència en atenció a persones grans, tenir els papers en regla, no tenir fills, carnet de conduir i bon caràcter". Tot plegat per 500 euros al mes. Aquesta és l'oferta que ha publicat a la seva web el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), un organisme adscrit a la Generalitat.L'oferta, a més, demana a les sol·licitants que tinguin entre 30 i 38 anys i una llicenciatura o una enginyeria. El contracte és per treballar a Castelldefels de forma indefinida.Després de ser consultat per Europa Press, el SOC ha retirat l'oferta. L'organisme s'ha defensat argumentant que el seu portal permet registrar ofertes a empreses i autònoms que, posteriorment, són revisades. En cas que no siguin adequades, es retiren, "una situació que ha passat molt poques vegades", tal com asseguren des del SOC.El PSC no ha trigat a reaccionar. Els socialistes han defensat que la Generalitat no pot permetre que es publiquin ofertes que "exploten". Pol Gibert, diputat al Parlament de Catalunya, ha recordat que "no és la primera vegada" que el SOC penja ofertes d'aquest tipus.

