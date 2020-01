El Regne Unit prohibeix apostar amb targetes de crèdit

El Regne Unit ha establert una mesura sense precedents. Apostar amb targeta de crèdit quedarà prohibit a partir del pròxim 14 d'abril a tot el país, segons ha anunciat la Comissió Nacional del Joc britànica. Això suposa que a partir d'aquell dia només es podrà apostar amb targetes de dèbit o dipòsits en efectiu, amb l'única excepció de la loteria nacional. Neil McArthur, director de la comissió, ha afirmat que aquesta mesura ajudarà a totes aquelles persones que aposten "els diners que no tenen". Segons explica El País , a propòsit d'aquesta prohibició implementada al Regne Unit, les entitats de consumidors i les associacions contra la ludopatia a l'estat espanyol han començat a reclamar al nou ministeri de Consum, dirigit per Alberto Garzón, que l'apliqui. Les estadístiques a tot l'Estat assenyalen que hi ha unes 400.000 persones que pateixen problemes i addiccions amb el joc, les apostes i diversos derivats.Des del ministeri, expliquen des del diari madrileny, encara no s'ha valorat aquesta mesura. La federació de consumidors i usuaris espanyola (FACUA) explica que aquesta mesura seria una arma "molt contundent" per lluitar contra la ludopatia. Assenyalen que el govern britànic ha demostrat que "no és tan difícil prendre mesures per lluitar contra aquesta problemàtica".

