Junqueras denuncia la repressió de l'Estat en una quinzena de mitjans europeus

‼Una quinzena de mitjans europeus publiquen un article de @junqueras on denuncia la repressió espanyola i defensa la democràcia



✍"Defensar la democràcia a Catalunya és defensar Europa i la seva supervivència"👉https://t.co/Slc0wUtaub pic.twitter.com/IYxIOcLOe7 — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 17, 2020

Oriol Junqueras ha publicat un article aquest divendres en una quinzena de mitjans europeus per denunciar la repressió de l'estat espanyol i defensar la democràcia. L'exvicepresident fa una crida als demòcrates europeus perquè ajudin a "fer útil" el diàleg entre Catalunya i Espanya i exigeixin la fi de la repressió, "que ens transporta als moments més foscos de la democràcia europea". El líder d'ERC també demana als eurodiputats que aturin el suplicatori del Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont i Toni Comín, que "no busca justícia, sinó venjança".Junqueras també recorda la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) diu que és eurodiputat i té immunitat, i denuncia que el Suprem va vulnerar els seus drets perquè no li va deixar exercir el càrrec i va dictar sentència sense demanar el suplicatori. Per al dirigent republicà, això constata que el procés català és un conflicte europeu: "Defensar la democràcia a Catalunya és defensar Europa i la seva supervivència". En la mateixa línia, Junqueras proposa solucionar la qüestió catalana a través d'una amnistia, una taula de negociació i un referèndum sobre la independència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor