Emergències demana precaució a les fogueres de Sant Antoni davant del temporal

El Centre de Coordinació d'Emergències ha emès aquest divendres un avís especial davant l'arribada d'un fort temporal d'hivern a partir del diumenge que portarà associats fenòmens de neu, pluja, vent i fenòmens costaners. A més, recomana especial precaució davant la celebració de les fogueres Sant Antoni.Pràcticament totes les zones de l'interior es veuran afectades per la neu, mentre que el vent i els fenòmens costaners se centraran a les zones litorals que, a més, tindran pluges de tipus persistent. Està previst que aquest temporal comenci a últimes hores del diumenge, amb cotes de neu molt baixes en la matinada del dilluns.Des de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències es recomana als municipis i organismes amb competències en la gestió de les emergències que mantinguin la necessària atenció i seguiment de tots els avisos que emeti durant aquests dies el Centre de Coordinació d'Emergències, amb la finalitat d'activar amb antelació els seus protocols d'actuació i establir les pertinents mesures preventives als seus respectius àmbits.L'avís va acompanyat d'unes recomanacions particulars on s'aconsella extremar la precaució als municipis de l'interior (preparats davant els problemes a la xarxa viària que puguin portar a situacions d'aïllament temporal i comprovar les comunicacions per a informar de qualsevol mena d'incidència) i els costaners (especial atenció als passejos marítims que podran veure's afectats per un temporal de fort vent i onatge).Les pluges podrien tindre certa intensitat en el sud de València i nord d'Alacant. Durant el cap de setmana ja s'espera que a algunes zones el vent pugui superar els 60 quilòmetres per hora, per la qual cosa s'han de prendre les mesures necessàries per a evitar qualsevol classe d'incendi.

