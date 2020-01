A la recerca del punt més fred de Catalunya: una estació meteorològica registra -25ºC

L'estació meteorològica de l'estany de Saburó, situada a la Vall Fosca (entre el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà), va mesurar ahir al matí una temperatura mínima de -25ºC. Com s'explica un registre de temperatura tan baix quan, el mateix dia, la mínima a l'estació meteorològica d’Espot, situada a només dos quilòmetres, va ser de -2,7ºC?Segons explica en aquest article el meteoròleg Francesc Mauri, en condicions d'inversió tèrmica, es produeix un fenomen anomenat 'piscina freda' o CAP -l'acrònim anglès de Cool Air Pool-. Aquest es produeix quan l'aire fred s'acumula al fons de vall. En aquest cas, el fenomen es doni a una alçada de més gairebé 2.500 metres, un punt on les temperatures ja són baixes.L'estació meteorològica de Saburó va ser instal·lada fa uns mesos a iniciativa de Lluís Pla, aficionat a la meteorologia i responsable del portal MeteoPirineu.com, amb la col·laboració de l'Ajuntament de la Torre de Capdella i d'altres entitats, empreses i persones, amb l'objectiu de buscar un dels punts més freds del país.Cal tenir en compte, com avisa Mauri, que l'estació meteorològica de l'estany de Saburó fa pocs mesos que funciona. És molt probable, doncs, que en el futur continuï donant valors encara més extrems. Aquest any, de fet, ja va arribar als -19,7ºC el dia 13 de gener o al -18,9ºC el dia 2.

