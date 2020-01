Els comuns reclamen a Torra pactar el calendari per convocar noves eleccions

El Palau de la Generalitat ha acollit aquesta tarda la tercera reunió de la taula catalana de diàleg. A la sortida, Jéssica Albiach, cap de files de Catalunya en Comú Podem, ha assegurat que l'únic acord és que hi haurà una nova reunió, i ha certificat que no hi ha un pla de treball definit. En tot cas, Albiach ha indicat que s'ha obert un nou context gràcies al pacte entre el PSOE i Podem a Madrid, avalat per ERC en la investidura. Malgrat això, la demanda que ha fet és clara: convocar eleccions a Catalunya."La fórmula de Govern està esgotada i sembla competir a l'hora de posar-se traves", ha indicat. En aquest sentit, l'executiu català "no està en condicions" de liderar la nova etapa, de manera que ha demanat al president Quim Torra que convoqui eleccions al Parlament. "Hem d'acordar un nou calendari electoral per nop estar sotmesos al calendari judicial", ha ressaltat Albiach. Abans, però, la cap de files dels comuns ha demanat aprovar els pressupostos i, a partir de l'abril, definir quan han de ser les noves eleccions, deslligades ja del calendari judicial que ho condiciona tot. El juny s'hauria d'estrenar, segons ella, un nou executiu al Palau de la Generalitat.La dirigent dels comuns ha defensat que hi hagi una consulta sorgida de la mesa entre governs, però abans d'arribar a aquest punt hi hauria d'haver hagut comicis a Catalunya perquè la ciutadania decideixi "quin és el govern més capacitat per liderar la nova etapa". "Cal afrontar la nova fase amb tranquil·litat", ha indicat Albiach, que ha demanat "solucions" per afrontar el "conflicte polític" amb l'Estat.Per part del Govern, a la trobada pel diàleg hi han assistit Torra, el vicepresident Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i la de Justícia, Ester Capella. Albert Batet i Gemma Geis han encapçalat la delegació de JxCat; Sergi Sabrià i Anna Caula hi han acudit en nom d'ERC; Miquel Iceta i Ramon Espadaler hi han comparegut en representació del PSC-Units per Avançar; i Jéssica Albiach i Susanna Segovia han liderat les sigles de Catalunya en Comú Podem a la reunió.El Govern, tal com va acordar amb els partits i entitats independentistes aquest divendres després d'una reunió de dues hores també a la Generalitat, portarà a la mesa de negociació amb l'Estat dues propostes: autodeterminació i amnistia . Abans que arrenqui la mesa entre executius, Torra s'ha de reunir amb Pedro Sánchez. Els dos presidents ja han parlat dues vegades per telèfon per abonar el terreny de la trobada, que encara no té data ni lloc. El PSC adverteix -ho va fer ahir la seva portaveu parlamentària, Eva Granados- que el president no pot representar "només" l'independentisme en les converses que s'han d'obrir amb l'Estat per trobar una solució.La mesa catalana de diàleg no es reunia des del 5 de febrer de l'any passat, a les portes del judici al Tribunal Suprem. Va ser el primer espai en el qual van coincidir l'independentisme, els comuns i el PSC després del referèndum de l'1-O i la proclamació de la República. Havia de funcionar en paral·lel a una taula de partits a nivell estatal que el Govern va explorar amb la Moncloa després de la cimera de Pedralbes de l'any passat, però els plans van fracassar després de la polèmica pel relator. La investidura de Pedro Sánchez gràcies a l'abstenció d'ERC ha generat un nou escenari perquè els republicans han pactat la mesa de negociació entre governs abans vetada.La reunió de dimecres a Palau, exclusivament independentista, va servir per conèixer els posicionaments de JxCat i ERC. Els de Carles Puidgemont recelen de la taula amb l'Estat, perquè pot servir per "tirar la pilota endavant", segons va afirmar Elsa Artadi. També demanen que es reconegui Puigdemont com a interlocutor, i que l'autodeterminació i l'amnistia avancin en paral·lel, no una en detriment de l'altra. Pel que fa als republicans, aquestes dues demandes són el "pilar" de les reivindicacions catalanes, i reclamen aprofitar el nou instrument de diàleg.El PSC, que no avala el referèndum ni tampoc l'indult, assenyala aquests dies que no es poden esperar resultats "a curt termini" de les negociacions amb l'Estat, però està disposat a explorar vies. De moment, els socialistes han fet costat Torra en el seu pols amb la Junta Electoral Central (JEC), i segueixen considerant-lo president de la Generalitat, com també ho fan els comuns. Els de Jéssica Albiach, ara al govern espanyol al costat del PSOE, també tenen a prop un acord amb l'executiu català per tirar endavant els pressupostos de la Generalitat tot i les diferències amb Torra.

