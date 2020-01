L'Audiència Nacional demana explicacions pels incidents durant el sorteig de la Grossa de Nadal

El jutge de l'Audiència Nacional Alejandro Abascal ha demanat a Loteries i Apostes de l'Estat un informe sobre l'"incident" que hi va haver durant el sorteig de la Grossa de Nadal. L'encarregat de posar en marxa el bombo va introduir una bola manualment i això va aixecar polseguera, especialment a les xarxes socials, perquè en principi totes les boles cauen directament dins del recipient abans que comenci el sorteig.El jutjat central d'instrucció 6, d'acord amb la Fiscalia, ha demanat un informe després de rebre més d'una desena de denuncies per suposa manipulació de les boles del sorteig. La polèmica va esclatar el 22 de desembre, però des de Loteries i Apostes de l'Estat es va explicar que pot passar que, durant el procés d'introducció de les boles als bombos, un dels números caigui fora i, en aquest cas, l'encarregat ha d'introduir-lo de nou manualment.La primera denúncia va arribar al jutge Abascal, que va traslladar-la a la Fiscalia perquè considerés si calia obrir diligències o arxivar el cas. Quan es va fer públic aquest tràmit, van començar a arribar noves denúncies. El ministeri public conidera que l'Audiència Nacional és l'autoritat competent per investigar els fets i va proposar a l'instructor sol·licitar aquest informe.

