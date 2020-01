ENQUESTA La Caixa de Solidaritat ha de pagar a Santi Vila la fiança per Sixena?

Dilema a la Caixa de Solidaritat sobre si ha de pagar o no els 216.000 euros de la fiança de Santi Vila per la seva actuació com a conseller en el cas Sixena. Vila no va lliurar a l'Aragó les 44 obres d'art del Museu de Lleida malgrat l'ordre judicial. A l'entitat hi ha discrepàncies internes sobre què cal fer. I tu, què en penses? Vota a la següent enquesta.

