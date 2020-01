Les 4 mesures per ampliar la capacitat de l'aeroport del Prat

L'aeroport del Prat va tancar el 2019 amb 52,6 milions de passatgers, fregant els límits que marca el seu pla director, que està establert en 55 milions de viatgers. Si la infraestructura continua creixent al ritme dels últims nou anys, l'aeròdrom superarà la seva capacitat màxima aquest 2020.Durant els últims anys, Aena (l'empresa pública que gestiona l'aeroport) ha posat sobre la taula diverses propostes per fer front a aquesta situació. Malgrat tot, cap d'aquestes s'ha acabat de concretar, ja sigui per discrepàncies entre institucions o per les dificultats que suposa implementar-les. Des deles analitzem.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor