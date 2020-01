«Emergència climàtica: com actuem?»: el repte global, a debat

L'emergència climàtica és una evidència científica i un dels principals reptes de present i futur per al món. Les respostes que cal donar-hi, el paper han de tenir els ciutadans, els governs dels estats i les institucions internacionals o les empreses privades, genera un debat intens que iniciatives com la cimera del clima de Madrid no han resolt.És en aquest sentit, per aclarir conceptes, dibuixar estratègies i definir els passos a seguir, quei l' Institut Ostrom organitzen el dijous dia 30 de gener a les set del vespre un debat amb quatre ponents al Centre Cívic Convent de Sant Agustí (carrer del Comerç, 36) de Barcelona.L'acte comptarà amb la presència d'experts en la matèria. Hi intervindran Alba Cabañas, assessora per l'Agenda 2030 a la Càtedra Carmina Roca i Rafael Pich-Aguilera de l'IESE i directora estratègica del Laboratori d'Ecoinnovació; Jordi Oliver i Solà, investigador de l'Institut Ostrom Catalunya, doctor en Ciències Ambientals per la UAB i Corporate MBA per ESADE; Cristina Junyent , fundadora i directora de la Fundació Ciència en Societat, doctora en Biologia per la UB i col·laboradora de; i Jordi Navarro, geògraf vinculat al món de l'ecologisme i la defensa del territori i exregidor de la CUP a Girona. Tots quatre estaran moderats per un periodista deEl debat es dividirà en quatre blocs i un espai per a les conclusions i per a les preguntes del públic assistent. L'acte vol ser dinàmic i que els ponents facin intervencions ràpides per poder escoltar totes les veus. Així, el primer bloc repassa els conceptes clau, defineix la situació actual i situa els reptes de futur en matèria ambiental; el segon bloc pregunta si és compatible el capitalisme amb la sostenibilitat ecològica i quin ha de ser el paper del sector públic i privat en l'acció climàtica; el tercer vol ajudar a definir polítiques públiques eficients per avançar en la transició energètica; i el quart aspira a intentar determinar quina és la millor escala d'actuació per fer front a l'emergència climàtica.

