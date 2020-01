Aquesta «malèfica» sortida de sol que s'ha fet viral és real i té una explicació

Imatge d'un dels moments de l'eclipsi Foto: Elias Chasiotis

Dues banyes com les que llueix "Malèfica", l'antagonista de la pel·lícula "La bella dorment" de Disney, van aparèixer al cel de Qatar durant la sortida de sol del 26 de desembre. I tot i poder semblar un muntatge fotogràfic, és una imatge ben real.El fotògraf Elias Chasiotis, que es dedica a perseguir amb la seva càmera els fenòmens astronòmics, és l'autor d'aquesta instantània que s'ha fet viral a les xarxes els darrers dies. Segons ha explicat Chasiotis es tracta d'una albada durant un eclipsi anular, que és aquell que es produeix quan la lluna tapa la part central del sol deixant un cercle de llum al voltant.Així i tot, la peculiar forma de dues banyes no és casualitat, ja que el fotògraf va triar intencionadament la zona des d'on faria la foto perquè quedés així.Malgrat no poder capturar la fase anular de l'eclipsi (coneguda com a "anell de foc") per culpa dels núvols, Chasiotis reconeix que es tracta de la sortida de sol més impressionant que ha vist mai.

