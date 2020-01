Arxivada la investigació contra la licitació de les urnes per l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha confirmat l'arxivament de la investigació contra l'exsecretari general de Governació Francesc Esteve per la compra de les urnes de l '1-O en considerar que no hi ha prou indicis de delicte. La investigació la va iniciar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya arran d'una querella de la fiscalia per desobediència, malversació de fons públics i prevaricació, que inicialment també incloïa la consellera de Governació, Meritxell Borràs, per obrir un procediment administratiu d'acreditació de fabricants d'urnes, que finalment va quedar desert.Quan Borràs va passar a ser investigada, i després condemnada, pel Tribunal Suprem, el cas va acabar al jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona que el juliol passat va arxivar el cas, arxivament que va confirmar a l'octubre. Vox, acusació popular, va recórrer l'arxivament, que va rebre el suport de la defensa i de la fiscalia, i ara l'Audiència ha ratificat.Segons diu la interlocutòria, avançada pel diari Ara, el tribunal considera que el procediment per habilitar fabricants d'urnes no només era per a l'1-O, sinó que incloïa altres possibles consultes populars i processos electorals. A més, recorda que el concurs va quedar desert i que les urnes previstes en la licitació eren de metacrilat, no pas de plàstic com les que van acabar sent les de l'1-O.En el mateix sentit, recorda que tot i que el pressupost de la Generalitat del 2017 preveia una partida per aquestes urnes, que no eren il·legals, no es van acabar comprant ni pagant perquè el concurs no va tenir guanyador.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor