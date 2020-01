La Garriga acull 15 famílies que busquen asil polític

Una quinzena de famílies que han sol·licitat protecció internacional s’allotjaran, durant un mínim de tres mesos, a una casa del centre de la Garriga . La gran majoria d’aquestes famílies, algunes de les quals ja es troben instal·lades, procedeixen de Veneçuela, tot i que també n’hi ha de Geòrgia, Sèrbia o de Síria.Segons ha explicat el consistori garriguenc, l'acollida d’aquestes persones es fa a través d’un programa específic de la Creu Roja, que financen el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social i el Fons d’Asil, Migració i Integració de la Unió Europea. I és dins d’aquest programa que s’ha habilitat la casa de la Garriga ̶ que gestionarà l’entitat Sociohabitatge ̶ com un dels espais de primera atenció, acollida, allotjament i manutenció de les famílies. Els beneficiaris es troben en una fase de primera acollida i estan pendents de rebre un destí definitiu per part del Ministeri.La casa acollirà 33 persones adultes (14 homes i 19 dones), que compten amb formació i disposen del permís de treball. També hi haurà 17 criatures d’edats diverses, que s’escolaritzaran a les escoles públiques del municipi.Des del Servei Local d’Ocupació s’ha col·laborat amb el futur centre d’acollida en la selecció del personal que hi treballarà, i s’han pogut contractar 5 veïnes i 2 veïns per a les feines que s’hi desenvoluparan. A la casa hi treballaran cinc integradores i integradors socials, dues cuineres i dos tècnics de manteniment. També hi haurà la figura d’una coordinadora, que serà qui s’ocuparà de gestionar l’equipament i farà d’enllaç amb l’Ajuntament i qualsevol persona o entitat que vulgui contactar amb el centre.

