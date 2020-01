Els Mossos es personen a l'Ajuntament de la Canonja per demanar informació sobre la química de Tarragona

Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra s'han personat a l'Ajuntament de La Canonja (Tarragonès) aquest divendres per demanar informació sobre l'empresa Iqoxe, on dimarts es va produir l'explosió que va provocar tres morts i set ferits.La policia catalana ha demanat al consistori la documentació relacionada amb aquesta indústria química. Els tècnics de l'Ajuntament ja tenien a punt informació sobre la planta, però la policia també els hauria demanat que aportin tota la documentació que disposin de la companyia en relació a planejament urbanístic i impostos.Així ho ha confirmat a l'ACN l'alcalde del municipi, Roc Muñoz, en sortir de l'Ajuntament. Personal municipal continua dins l'edifici amb agents policials preparant la informació requerida pels Mossos.L'actuació es produeix just l'endemà que els Mossos es presentessin a les instal·lacions de l'empresa a La Canonja i al Prat de Llobregat per ordre judicial. Una comitiva judicial encapçalada per la magistrada del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona va entrar a la planta amb dues furgonetes dels Mossos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor