El Govern inclou Sabadell com una de les seus en el projecte dels Jocs Olímpics d'Hivern 2030

El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha inclòs Sabadell en el projecte per celebrar uns Jocs d'Hivern al Pirineu al 2030 , que actualment es troba en fase de precandidatura. Així ho ha manifestat aquest divendres en declaracions a El Món a Rac 1 , detallant que la pista d'atletisme coberta de la ciutat vallesana es faria servir.També ha precisat que el Palau Sant Jordi i el Palau d'Esports, a Barcelona, i el Pavelló Olímpic de Badalona, serien d'altres equipaments que serien seu d'aquesta cita olímpica. Figueras ha afirmat que aquests Jocs d'Hivern "han de servir de palanca per projectes que ja hi són, que puguin ser accelerats", en referència al desdoblament de part de la línia de tren Barcelona-Vic-Puigcerdà o el tercer carril que s'ha de fer a la C-16 entre Cercs i Bagà, al Berguedà.Ha garantit que no caldrà construir noves pistes, només fer "algunes adequacions", sense que això impliqui, ha recalcat, "ni ampliar el domini esquiable ni plans urbanístics". En aquest sentit, ha expressat la seva voluntat que "no costin diners" i que creu que amb l'aportació del Comitè Olímpic Espanyol (COE) i el que es recapti "s'hauria d'autofinançar". Per això, es buscaran alternatives a infraestructures que no existeixen a Catalunya, com ara les que s'utilitzen per fer bobsleigh i skeleton.Figueras ha indicat que l'Aragó i França es podrien sumar al projecte. L'objectiu, com ha remarcat, és que sigui "la gran presentació dels Pirineus al món, com una serralada que encara no s'ha considerat com un gran espai de natura". A més, ha assegurat que compten amb tot el suport de l'Estat i el COE.L'anterior govern municipal de Sabadell -format per ERC, Crida per Sabadell, comuns i Guanyem- ja va plantejar aquesta opció d'adherir-se a la candidatura. La que aleshores era responsable d'Esports i tercera tinent d'alcalde, Marisol Martínez, va apuntar directament cap a la pista coberta d'atletisme , però va advertir que caldria fer-hi reformes.

