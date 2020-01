El món local reclama actuar de forma coordinada contra l'emergència climàtica

Protesta a l'exterior



Mentrestant, a l'exterior del TNC, membres de la Xarxa d'Entitats Climàtiques protestaven pel fet de no haver estat convidats a la cimera.



Un dels seus portaveus, Àlex Guillamon, ha reivindicat que han estat aquestes entitats les que han posat l'emergència climàtica al centre de l'agenda política.



La Xaxa d'Entitats Climàtiques reclama a la Generalitat que impulsi onze mesures urgents per frenar l'emergència climàtica. Per exemple, aturar els plans d'ampliació del port de Barcelona i l'aeroport del Prat. També, una taxa anticontaminació per entrar en vehicle privat amb baixa ocupació a la Zona de Baixes Emissions.

La primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica, impulsada per la Generalitat i celebrada al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), ha estat marcada per la reclamació del món local de treballar coordinadament entre les administracions per frenar l'emergència climàtica.La tinent d'alcaldia d'Ecologia i Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz, ha demanat no deixar ningú "al marge", mentre que el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, també president de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha advertit que la inacció política condueix a "l'abisme". Per això, ha reclamat actuar en àmbits com la mobilitat, els residus, l'alimentació i la justícia climàtica.El president de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha lloat el paper dels moviments ecologistes com Fridays for Future, mentre que des de la Diputació de Girona Anna Bernades ha reclamat que l'eix mediambiental sigui prioritari en les polítiques públiques de les administracions catalanes.La diputada delegada de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona, Eva Mata, ha demanat impulsar una llei catalana de residus, mentre que el vicepresident de la Diputació de Lleida Jordi Latorre ha instat a prendre mesures contra la despoblació i abordar els preus dels productes agraris.La primera Cimera Catalana d'Acció Climàtica ha començat amb un vídeo de l'exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, actualment a la presó.El vídeo mostrava el moment de l'aprovació al Parlament de la llei catalana de canvi climàtic i els assistents han reaccionat amb aplaudiments.Els representants de Joves pel Clima s'han encarregat de llegir el manifest d'obertura de la cimera i han lamentat que la presència dels joves a l'esdeveniment hagi estat "simbòlica", ja que han pogut assistir de públic però no participar en la presa de decisions.

