Lledoners proposa un nou permís de 72 hores per a Jordi Sànchez

La junta de tractament de la presó de Lledoners ha acordat una proposta de 72 hores de permís per a Jordi Sànchez. Aquesta proposta s'enviarà al jutjat de vigilància penitenciària, que té la facultat d'aprovar-lo o no. Aquesta proposta de permís és independent de la de 48 hores que es va proposar dimarts i que el servei de classificació de la Generalitat va resoldre favorablement dimecres. Pel que fa a aquest primer permís Sànchez ha explicat a través de Twitter que no l'utilitzarà fins a partir del dia 25 per motius "d'agenda familiar". Qui sí que va sortir de la presó ahir va ser Jordi Cuixart. El president d'Òmnium va fer ús del seu primer permís penitenciari de 48 hores però no preveu fer cap acte públic. Cuixart va sortir de Lledoners per primer cop després de més de 800 dies tancat, va saludar alguns concentrats que hi havia a l'entrada del centre penitenciari, va fer el gest de la victòria i va marxar amb un cotxe que l'esperava.Els permisos penitenciaris els proposen les juntes de tractament d'acord a criteris tècnics i de manera individual per a cada pres. Per accedir-hi, cal que els presos estiguin classificats en segon grau i hagin complert una quarta part de la condemna. En el cas de Sànchez i Cuixart van superar aquest llindar dimarts i dimecres se'ls va concedir el primer permís. Com que és de 48 hores, l'encarregat d'aprovar-lo és el servei de classificació, que depèn del Departament de Justícia. Si els permisos són d'entre tres i set dies, qui resol és el jutjat de vigilància penitenciària.Els presos classificats en segon grau poden tenir 36 dies l'any de permís, amb un màxim de set dies consecutius. Fonts de Justícia ressalten que no faran públics els dies concrets en què els presos polítics surtin amb permís per preservar la seva intimitat.

